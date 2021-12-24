Euro
13.4317
4.67%
Dolar
11.8629
5.08%
Altın
689.4160
4.99%
Borsa
1,837.73
1.80%
Bitcoin
615.805
5.05%
BTXN Coin
37.80
0.96%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı

    Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 192 komando, dualar eşliğinde Suriye'nin El-Bab bölgesine gitti.
    • DHA
    • 24.12.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan ve 'Kurtlar' olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 192 komando için, Suriye'nin El-Bab bölgesine uğurlanmadan önce tören düzenlendi.

    Törene; Reşadiye Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Talat Tabur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Birol Çavuşoğlu, AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, asker yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    KOMANDO YEMİNİ EDİLDİ

    Törene, ördüğü yün çorapları komando personeline hediye etmesiyle gündeme gelen ilçe sakinlerinden Ayşe Çakan da (89) katıldı.

    Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tabur Komutanı Yarbay Erdal Özköroğlu, askerlerine komando yemini ettirdi.

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı ViDEO

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #1

    KURBAN KESİLDİ, DUA EDİLDİ

    Ayrıca, kendilerini yalnız bırakmayan Niksar halkına teşekkür etti.

    Komandolar, daha sonra kurban kesilerek dua edilmesinin ardından El-Bab’a uğurlandı.

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #2

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #3

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #4

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #5

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #6

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #7

    Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir