Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 192 komando, dualar eşliğinde Suriye'nin El-Bab bölgesine gitti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Niksar ilçesinde konuşlanan ve 'Kurtlar' olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburu'nda görevli 192 komando için, Suriye'nin El-Bab bölgesine uğurlanmadan önce tören düzenlendi.

Törene; Reşadiye Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Talat Tabur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Birol Çavuşoğlu, AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, asker yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KOMANDO YEMİNİ EDİLDİ

Törene, ördüğü yün çorapları komando personeline hediye etmesiyle gündeme gelen ilçe sakinlerinden Ayşe Çakan da (89) katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tabur Komutanı Yarbay Erdal Özköroğlu, askerlerine komando yemini ettirdi.

Tokat’ta komandolar, dualarla El-Bab’a uğurlandı ViDEO

KURBAN KESİLDİ, DUA EDİLDİ

Ayrıca, kendilerini yalnız bırakmayan Niksar halkına teşekkür etti.

Komandolar, daha sonra kurban kesilerek dua edilmesinin ardından El-Bab’a uğurlandı.