Tokat'ta liseliler kalorifer dairesinde araç yaptı: Türkiye 1’incisi oldu Tokat’ın Erbaa ilçesinde fen lisesi öğrencilerinin okulun kalorifer dairesinde yaptıkları ‘Cereyan’ adlı elektrikli araç Teknofest kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ‘Görsel Tasarım’ kategorisinde birinci oldu.

DHA

Tokat'ta Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden 6 öğrenci, koordinatör öğretmenlerinin de desteği ile elektrikli araç yapmak için çalışmalara başladı.

Hazırlıklara 2021 yılında başlayan öğrenciler, okulun doğal gazlı ısıtmaya geçmesi ile boşalan kalorifer dairesini atölyeye dönüştürdü.

Geçen yıl yapımı tamamlanan araç, 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Gebze’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katıldı. 'Cereyan' adlı araç ‘Görsel tTsarım’ kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu.

"En ideal ortam olarak kazan dairemiz vardı, burayı atölyeye çevirdik"

Projenin koordinatörü, okulun Almanca öğretmeni Cengiz Kafalı, “2021’de fikir olarak ortaya çıkmıştı. Çok hızlı şekilde ete kemiğe büründürdük bunu. Bir ekip oluşturduk, hızlı bir şekilde. Okulumuzda uygun bir alan yoktu. Bunun için en ideal ortam kazan dairemiz vardı. Burayı kullandık. Burayı bir atölyeye çevirdik. Çok hızlı bir tasarım süreci başlattık. Önce kabuk tasarımıyla başladık. Devamında şasiyi tasarladık. Akabinde elektrik ve diğer komponentleri bir araya getirdik. Yarışa hazır şekilde aracımızı hazırlamış bulunduk” dedi.

"80 kilometre menzile sahip"

‘Cereyan’ın 80 kilometre menzile ve saatte 50 kilometre hıza ulaştığını kaydeden Kafalı şunları söyledi:

“Yarışta bir şartname var, bu şartnameye göre aracı hazırladık. Bu ölçülerin dışına çıkamıyorsunuz. İstenilen birtakım güvenlik önlemleri var. Yarışmada temel bir kavram var. O da trafiğe çok kolay uyum sağlayabilen ideal bir araç tasarlamamız isteniyordu. Bu fikirle aracımızı tasarladık. Aracımız yaklaşık 3,5 metre, 1,40 metre yüksekliğinde 1,35 genişliğinde 1,5 kw’lık bir motoru var. 240 hücreden oluşan lityum demir fosfat batarya grubumuz var. Sürücü dahil, aracımız 320 kilogram geliyor. Mevcut şarj durumuyla aracımızın 80 kilometre menzili var. Saatte 50 kilometrenin üzerine çıktık ama ideal anlamda 50 kilometre hız yapabiliyor. En çok uğraştığımız gerçek anlamda trafiğe çok kolay uyabilmesi çok rahat hareket edebilmesiydi. Bu noktada çok detaylı çalıştık. Bu emeğin ödülle taçlandırılması bizi memnun etti.”

"TEKNOFEST'te yarışmak mükemmel bir duygu"

Teknofest’te yarışmanın mükemmel bir duygu olduğunu ifade eden Cereyan’ın pilotu Muhammet Emin Şahin (16) ise “Lise kategorisinde 51 araç vardı. 12 dakika süren 3 turluk yarış yapıldı. 3 ayrı yarışa katıldık. Her turda 5 ayrı araçla yarıştık. Toplam 12 araçla yarıştık. Orada yarışmak gerçekten mükemmel bir duygu. Bizim yaşıtlarımızın yaptığı farklı araçlarla orada bir müsabaka içinde olmak ve onların arasından derece alıp ayrılmak mükemmel bir duygu” diye konuştu.