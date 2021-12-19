Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
788.988
1.40%
BTXN Coin
40.40
4.12%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Tokat'ta sahaya giren köpek maçı durdurdu

    Aniden futbol sahasına fırlayan köpeğin top peşinde koşturması, eğlenceli anlar yaşattı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta sahaya giren köpek maçı durdurdu

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup’ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor’u konuk etti.

    Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı.

    SAHADAKİ KÖPEK TOP PEŞİNDE KOŞTU

    Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı.

    Topun peşinden koşturan köpek renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

    GÜÇLÜKLE SAHA DIŞINA ÇIKARILDI

    Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı. Maç kaldığı yerden devam etti.

    Tokat'ta sahaya giren köpek maçı durdurdu VİDEO

    Tokat ta sahaya giren köpek maçı durdurdu #1

    Tokat ta sahaya giren köpek maçı durdurdu #2

    Tokat ta sahaya giren köpek maçı durdurdu #3

    Tokat ta sahaya giren köpek maçı durdurdu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir