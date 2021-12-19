Aniden futbol sahasına fırlayan köpeğin top peşinde koşturması, eğlenceli anlar yaşattı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup’ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor’u konuk etti.

Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı.

SAHADAKİ KÖPEK TOP PEŞİNDE KOŞTU

Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı.

Topun peşinden koşturan köpek renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

GÜÇLÜKLE SAHA DIŞINA ÇIKARILDI

Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı. Maç kaldığı yerden devam etti.

Tokat'ta sahaya giren köpek maçı durdurdu VİDEO









