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    Tokat'ta sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı

    Kentte sararan yaprakların, ağaç dalından düşmesiyle beraber doğal görüntünün kaybolmaması için Belediye yasak getirdi ve kasım sonuna kadar sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı.
    • 21.11.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:01
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    Tokat'ta sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı

    Sonbahar Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlere kartpostal değerinde renkli manzaralar sunarken, yaprakların oluşturduğu görsel şölenin Tokat'da süpürülmesi yasaklandı.

    Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik işleri görevlilerine, dökülen ağaç yapraklarını süpürmemesi talimatı verdi.

    Dökülen yapraklar görsel şölen yarattı

    Vatandaşlar dökülen yaprakların oluşturduğu manzaranın tadını çıkardı.

    Çocuklar, kurumuş yaprakların oluşturduğu sonbahar temalı parklarda doyasıya eğlenirken, gençler ve fotoğraf tutkunları bol bol çekim yaptı.

    Kasım ayı sonuna kadar parklardaki doğal güzelliğin yerini koruyacağı kaydedildi.

    Tokat ta sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı #1

    "Yeşilliğinde nasıl seviliyorsa sarardığında da sevilmesi lazım"

    İHA'nın haberine göre, alınan karardan memnun kalan vatandaşlardan emekli memur Dursun Ali Harputlu, "Bu yapraklar dalında nasıl güzelse yerde de öyle güzellik oluşturuyor. Biz kocadık diye gözden düşmeyelim, onlar da aynı bizim gibi. Yeşilliğinde nasıl seviliyorsa sarardığında da öyle sevilmesi lazım." dedi.

    Tokat ta sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı #2

    Tokat ta sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı #3

    Tokat ta sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı #4

    Tokat ta sonbahar yapraklarının süpürülmesi yasaklandı #5


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