Avlanırken oltasına 40 kilo, 1.80 boyundaki yayın balığı takılan balıkçı, kilosunu 75 liradan satışa çıkardı.

Tokat'ın Almus Barajı gölüne avlanmak için giden balıkçı İlhami Aydın'ın ağına, dev yayın balığı takıldı.

Güçlükle tekneye alınan, 1 metre 80 santim boyunda ve 40 kilo ağırlığında olan yayın balığı, götürüldüğü balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı.

Müşterilerin ilgi odağı olan yayın balığı, kilosu 75 TL'den satışa çıkarıldı.

TEZGAHTA SERGİLENİYOR

Balıkçı İlhami Aydın, "Tokat Almus Barajı'nda tuttuk. Sabah da Amasya'ya getirdik, tezgahımızda sergiliyoruz.

"HALKIMIZ YESİN DİYE KİLOSUNU 75 LİRADAN VERECEĞİZ"

Bir süre sergiledikten sonra da parçalayıp, halkımızın damak tadına sunacağız. Halkımız yayın balığı yesin diye kilosunu 75 liradan vereceğiz." dedi.

Tokat'ta yakalanan 40 kiloluk yayın balığı Amasya'da satışa sunuldu VİDEO





















