TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları belli oldu! İşte başvuru şartları..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.Açıklama ardından başvuru detayları büyük merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek projenin temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yılda bitirmektir" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların gözü kulağı başvuru şartları ve ödeme şartları olmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında beklenen açıklamaları yaptı.

Başvuru şartları

TOKİ Sosyal Konut projesi başvuru şartları açıklandı.TOKİ tarafından inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

- Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

- Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak kontenjanlar belirliyoruz. Buna göre şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik." ifadelerini kullandı.