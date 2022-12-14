TOKİ Çorum kura sonuçları sorgulama: TOKİ sonuçları Çorum kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Çorum kura sonuçları sorgulama: TOKİ sonuçları Çorum kura sonuçları belli oldu mu?

İlgiyle takip edilen TOKİ Çorum kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki Çorum'da inşa edilecek 2 bin 160 konut için kura sonuçları belli oldu mu?

2022 yılında TOKİ konutu sahibi olma hayaliyle başvuru yapan binlerce vatandaş bugün Çorum’da gerçekleştirilecek olan TOKİ kura sonuçlarını bekliyor. İlgiyle takip edilen kura sonuçları hafta boyunca, her gün farklı bir şehir için belli olmaya devam ediyor. Kura çekimi ise canlı yayında takip edilebiliyor.

TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu?

Dördüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 556 konut için gerçekleştirilecek. 12 Aralık 2022 itibarıyla Samsun'da başlayacak olan dördüncü etap kura çekilişi 19 Aralık tarihinie kadar sürmüş olacak.

TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ Youtube ekranı üzerinden izlenebilmekte. Kura çekilişleri saat 10:00 itibariyle başlıyor.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ İZLE!

TOKİ kura çekimi tarihleri

12-14 Aralık 2022 tarihleri Samsun 4 bin 450 konut,

14-15 Aralık 2022 tarihleri Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık 2022 tarihleri Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık 2022 tarihleri Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık 2022 tarihi Giresun 1550 konut

19 Aralık 2022 tarihi Tokat 1500 konut

Ayrıca proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023 tarihine kadar etaplar şeklinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belli olması planlanıyor.