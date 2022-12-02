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    TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ kura çekimleri decvam ederken İstanbul ayağı için araştırmalar başladı. İstanbul'un birçok noktasında yaşayan vatandaşlar, kura çekiminin gününü öğrenmek istiyor.
    • 02.12.2022 - 14:44
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    TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan TOKİ' de kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

    Hem ev sahibi hem de iş yeri sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, gerekli belgeleri hazırladı ve başvurusunu yaptı.

    Başvuruların sona ermesinin ardından, ülkenin doğusunda yaşayan vatandaşlar için kura çekimleri başladı.

    Birçok vatandaş kura ile mutluluk yaşarken, sıra ülkenin batı bölgesinde yaşayan vatandaşlara geldi.

    Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı.

    Tuzla'da yapılan kura çekiminin ardından, Çatalca'da yaşayanlar da araştırmaya koyuldu.

    Peki, TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

    TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ İstanbul Çatalca ilçelerinin kura çekiliş takvimi henüz belli olmadı. Kura tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    TOKİ İstanbul Çatalca kura çekilişi ne zaman yapılacak? #1

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