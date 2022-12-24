TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?

TOKİ kura çekimlerinde sıra Ankara'ya gelirken, "TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?

TOKİ kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken, binlerce vatandaş hem işk iş yerine hem de evine kavuştu.

Doğuda başlayan çekimler, yavaş yavaş ve sırasıyla batıya doğru gelmeye başladı.

Yapılan ilk dört etap sona ererken, TOKİ kura çekimleri için beşinci etaplar başladı.

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak.

20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayan 5’inci etap kura çekilişi 13 Ocak 2023’e kadar devam edecek.

Peki, TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?

İstanbul Tuzla'da 20920, Silivri'de 200 ve Çatalca'da 540 konut için kura çekimi yapılacak.

İstanbul'un yanı sıra İzmir'de yapılacak olan TOKİ kuraları içinde tarih araştırması sürmeye devam ediyor.

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı.

Ankara etabı başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara için TOKİ kura çekimi tarihlerini sosyal medyadan duyurdu. Bakan Kurum'un duyurusu şu şekilde;

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz."