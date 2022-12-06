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TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman?

TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman?

Binlerce vatandaşın başvurduğu TOKİ kura çekimleri, il il devam ediyor. Doğuda başlayan çekimlerde sıra Karabük'e geldi. Karabük'te yaşayanlar, ev sahibi olmak için kurayı beklemeye başladı.