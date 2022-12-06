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    TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman?

    Binlerce vatandaşın başvurduğu TOKİ kura çekimleri, il il devam ediyor. Doğuda başlayan çekimlerde sıra Karabük'e geldi. Karabük'te yaşayanlar, ev sahibi olmak için kurayı beklemeye başladı.
    • 06.12.2022 - 15:50
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    TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman?

    Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, TOKİ'ye başvuru yaptı.

    Başvuruların sona ermesinin ardından, il il TOKİ kura çekimleri başladı. Noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilen çekimler sonrası, binlerce vatandaş evlerine kavuşuyor.

    İlk olarak doğu bölgelerinde başlayan TOKİ kura çekimleri, yavaş yavaş batı illere doğru kayıyor.

    Ufak ufak İstanbul'un ilçelerinde de başlayan çekimlerde sıra Karabük'e geldi ve çekimler başladı.

    Karabük'te yaşayan binlerce vatandaş, kura çekimleri sonrası ev ve iş yerlerine kavuşmuş olacak.

    Kura çekimine gidemeyenler ise TOKİ'nin resmi internet sayfalarından canlı olarak takip edebilir.

    Peki, TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman? İşte yanıtı...

    TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman?

    Karabük TOKİ kura çekimi 7 Aralık 2022 tarihinde, saat 10.00’da başlayacak. Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kuralar, www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

    TOKİ Karabük kura çekimleri ne zaman? #1

    KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİM İLÇELERİ

    KARABÜK EFLANİ 2. ETAP 63/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 63 SOSYAL KONUT

    KARABÜK ESKİPAZAR 3. ETAP 120/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 267 SOSYAL KONUT

    KARABÜK MERKEZ 280/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 280 SOSYAL KONUT

    KARABÜK SAFRANBOLU 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 200 SOSYAL KONUT

    KARABÜK YORTAN 59/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 59 SOSYAL KONUT

    KARABÜK OVACIK 30/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 30 SOSYAL KONUT (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)


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