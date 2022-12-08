TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, sıra Kastamonu'ya geldi. Kastamonu'da yaşayan binlerce vatandaş, ilk ev ve iş yerlerine kavuşmak için gün sayıyor.

TOKİ sosyal konut projelerinde 60 binden fazla hak sahibi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan çekilişlerle birlikte 30'a yakın ilde kura aşaması tamamlandı.

Bu kuraların tamamlanmasının ardından binlerce vatandaş, ilk ev ve iş yerlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

İl il ilçe ilçe devam eden TOKİ kura çekimlerinde ise bir sonraki durak Kastamonu olacak.

Kastamonu'da yaşayan binlerce vatandaş, başvuru yaptıkları ev ve iş yerleri için nefeslerini tutarak beklemeye başladı.

Noter huzurunda canlı yapılan kura çekimleriyle ilgili, "TOKİ Kastamonu kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, TOKİ Kastamonu kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

TOKİ Kastamonu kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kastamonu TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 9 Aralık 2022 Cuma günü olarak duyuruldu. Kastamonu kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.