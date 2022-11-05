TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022: TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuru çekimi ile ilgili, "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" sorusu başvuran vatandaşların gündemine geldi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Dar gelirli ailelerin ev sahip olmasını destekleyen sosyal konut projesinde artık sona gelindi.

8 milyona yakın kişi başvururunun yapıldığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

2 yılda tamamlanması hedeflenen konutların ilk temeli ise geçtiğimiz günlerde 17 ilde atıldı.

Bu dev projede kura çekimin ne zaman yapılacağı gündeme getirildi ve araştırmalar hız kazandı.

Bu kapsamda da, "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte yanıtı...

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi duyurdu.

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde konutların ilk kuralarının çekileceği illeri ve tarihleri açıkladı.

Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım’a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim’de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık.

İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Kura çekimleri ne zaman tamamlanacak?

Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesinde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimlerini gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.