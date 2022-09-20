TOKİ ödeme planı belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar?

TOKİ ödeme planı belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar?

"TOKİ ödemeleri hangi tarihte başlayacak?" sorusu ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer aldı. İşte, TOKİ hakkında merak edilen detaylar..

TOKİ başvurusunda bulunan binlerce kişi, TOKİ ödemelerinin ne zaman başlayacağına dair araştırmalar yapıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ödeme planı detayları netleşirken gözler TOKİ taksit ödemelerinin başlayacağı tarihe çevrildi.

Peki, TOKİ sosyal konut ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Kura çekilişinin kasım ayında yapılacağı beklenmesi nedeniyle sözleşmelerin de o ay içerisinde yapılması halinde TOKİ taksit ödemelerinin aralık ayında başlayacağı söylenebilir.

Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından sözleşmeler imzalanacak. Sözleşme imzalanacağı sırada peşinatlar ödenecek ve taksitler başlayacak.

2+1 ve 3+1 Ev fiyatları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu.

Buna göre; 2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak.

Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.

TOKİ konut taksitleri ne kadar?

TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.