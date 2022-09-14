TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel ne zaman atılacak? Tarih belli oldu..

TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel ne zaman atılacak? Tarih belli oldu..

Sosyal konut projesinin detayları ortaya çıktı.En çok merak edilen soru ise yanıt buldu.İşte sosyal konut projesinin ilk temellerinin atılacağı tarih..

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temellerinin ne zaman atılacağı sorusu merak ediliyordu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Ankara'da açıklanan sosyal konut projesi için başvurular bugün itibarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilk günden 224 bini aşkın başvurunun geldiğini açıkladı.

Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak?

Murat Kurum projenin temellerinin ne zaman atılacağı ile alakalı yaptığı açıklamada "İlk temeli, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekim ayında atacağız." ifadelerini kullandı.

Başvurularda yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak için başvurular e-devlet üzerinden alınıyor.Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.