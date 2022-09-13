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- TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin yapılacağı iller ve konut sayısı
TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin yapılacağı iller ve konut sayısı
TOKİ Sosyal Konut Projesi, 14 Eylül'de erişime açılıyor, binlerce kişi başvuru için şimdiden dakikaları saymaya başladı bile… Bu arada 250 bin konutun hangi illerde yapılacağı ve sayısı de belli oldu.
- Haber Merkezi
- 13.09.2022 - 16:21
- Güncelleme : 13.09.2022 - 16:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tanıttı.
81 ilde hayata geçirilecek proje ile 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri yapılacak.
Hangi illerde yapılacağı belli oldu
TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'nin hangi illerde yapılacağı da belli oldu.
Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini belirtildi.
İl il konut sayısı
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiler sonrasında, il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı da ortaya çıktı.
İşte 14 Eylül'de başvuruların başlayacağı il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi: