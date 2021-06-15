Su basan alt geçitte dakikalarca kurtulmak için çırpınan kedinin yardımına, bölgedeki görevli yetişti.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı ilçelerde su baskınları yaşanırken, Topkapı Ulubatlı alt geçidinde suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı.

SON ANDA KURTARILDI

Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü. Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen görevli kurtardı. Kediyi alan görevli yol kenarına getirdi.

Kediyi kurtaran Yasin Çılgın, "Mesleki görevden çok insani bir görev. Kedinin zor durumda olduğunu gördük ve müdahale ettik. Mutluluk verici bir durum. Bir can kurtarıyorsunuz. Boğulmak üzereydi. Islanmış ve korkmuştu. Yağmur almayan kuru bir alana bıraktım. Suyun derinliği bir metreden fazladır. Araçları, yola girmemeleri için geriye doğru yönlendirme yapıyorduk. Kediyi gördük ve müdahale ettik" dedi.

Topkapı'da su birikintisinde mahsur kalan kedi VİDEO