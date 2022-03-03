Toplu taşımada son durum: Otobüste, metroda, metrobüste maske serbest mi?

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar son açıklamaların ardından maske takmanın zorunlu olup olmadığını sorguluyor. Peki metro, metrobüs, otobüste maske takmak zorunlu mu? Maske yasağı bitti mi?

Toplu taşıma ile seyahat eden milyonlarca vatandaş, maske yasağına dair son detayları araştırıyor.

Otobüs, metrobüs, metro, vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçları sosyal mesafeyi korumanın en zor olduğu yerlerden. Bu nedenle neredeyse 2 yıldır maske takmak zorunluydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda toplu taşımada maske kullanmanın akıbeti de belli oldu.

Peki toplu taşımada maske takılacak mı? Otobüs, metrobüs, metroda maske takmak zorunlu mu, serbest mi? İşte son detaylar...

TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI DEVAM EDİYOR MU 2022

Bakan Koca, maske zorunluluğunun açık havada kalktığını ifade etti.

Kapalı ortamda havalandırmanın yeterli olduğu durumlarda mesafe kuralına da uyulduğu takdirde maske zorunlu olmayacak.

Bazı yerlerde maske zorunluluğunun devam edeceğini söyleyen Bakan Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. diye konuştu.