Torba kanun teklifi nedir? Yeni torba kanun teklifi maddeleri nelerdir?

Ekonomi ağırlıklı düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Akabinde vatandaşlar torba kanunu teklifine dair detayları araştırıyor. İşte yeni torba kanunu detayları

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba yasa maddeleri TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edildi.

12 maddelik torba yasanın içeriği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yeni yasaya göre; artık yap-işlet-devret projelerine ilave teminat verilecek. Aynı zamanda torba yasa maddelerine göre; mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasına teşvik gibi birçok farklı karar yer alıyor.

Peki torba kanun teklifi maddeleri nelerdir? İşte yeni torba kanunu ve maddeleri..

TORBA KANUN NEDİR?

Torba kanun veya yasa, birden çok ve farklı konuları düzenleyen ve çeşitli kanunlarda, kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler öngören düzenlemelerdir.

Torba yasalar, hızlandırılmış kanun yapma yöntemi olarak kabul edildiği için, iktidarların çok sevdiği bir kanun türüdür. Esas komisyonlara gitmesi gereken hususlar, inceleme, tartışma, katkı süreçlerinden geçmeden hızlıca çıkarılır.

TORBA KANUN TEKLİFİ MADDELERİ NELERDİR?