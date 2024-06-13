TPAO, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol arayacak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuru yaptı.

AA

Türkiye, dışa bağımlılığa karşı başlattığı atılımı her alanda sürdürüyor.

Milli savunma sanayii ve enerji üretiminde dikkat çeken bu atılımlar, her gün meyvelerini vererek Türk halkını gururlandırıyor.

Bu kapsamda Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de uzun süredir devam eden doğalgaz ve petrol sondaj ve tarama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Karadeniz'de milyonlarca metreküp doğalgaz rezerv keşfinden sonra başarının da verdiği özgüvenle her gün yeni bir sahada daha çalışma başlıyor.

Karadeniz ve Akdeniz'den sonra Ege de taranacak...

9 sahada petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuru yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)