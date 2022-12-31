Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin yaptığı paylaşımda "Türk mühendislik başarısı 'Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'" notu düşüldü.

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazı için kritik öneme sahip Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Türk mühendislik başarısı: Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi" notu düşüldü.

"Arama ve üretim faaliyetlerimizi sistematik şekilde sürdürüyoruz"

TPAO paylaşımında, "Karadeniz’in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

TPAO'dan Karadeniz gazı paylaşımı



