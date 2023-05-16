Trabzon şehir hastanesi yükselmeye devam ediyor Kentte temelleri atılan 900 yataklı Şehir Hastanesi’nin yapım çalışmaları sürerken yatak kapasitesi bin 461’e olarak tamamlanacak hastanede 4 bin 300 fore kazık kullanıldı.

İHA

Türkiye sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor...

Bu kapsamda kentlerde başlayan şehir hastaneleri yükseliyor.

Temeli atılarak yükseliş gösteren bir şehir hastanesi de Trabzona yapıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalar hızlandı.

Hasta kapasitesi artırıldı

Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve bin 461’e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak.

283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip şehir hastanesinde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.

Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olan şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak.

2024 yılında hizmete girecek

4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak.

2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin kaba inşaatının ve dış cephesinin ise 2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedefleniyor.

"Şehrimiz için ihtiyaç olan bir şey"

Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmaları beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Oğuz Kara ile birlikte inceleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, şehir hastanesinin yatak kapasitesinin şehrin plakası olan 1461’e arttırılabilir durumda olduğun belirterek şunları söyledi:

Şehrimizde böyle bir yatırımın yapılıyor olması bizleri hem gururlandırıyor hem de mutluluk veriyor. Şehrimiz için ihtiyaç olan bir şey. Şehrimizde yapılanmaya ihtiyacımız var.



Modern yapılara ve hizmetin daha ilerilere taşınmasına ihtiyacımız var. Bu anlamda biz bu tesisi önemsiyoruz. Yapılacak olan tesis bize başlangıç olarak 900 yatak kapasitesi sunmakla birlikte inşallah şehrimizin plakası olan 1461’e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda.



Şehrimizin yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak düzeyde bir hastane. Ameliyathane yapısını yine yüzde 50 artırabilecek kapasitede bir hastane ortaya çıkacak.

"Bizimkinde 562 izolatör var"

Türkiye’de yapılan şehir hastanelerinin depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini hatırlatan Usta şunları ifade etti:

İlgili firmanın temsilcileri ile sürekli irtibat halindeyiz. 2025 Şubat ayında nasipse burada hareketi tüm vatandaşımız görecek.



Deprem bölgesinde yaşadığımız felaketten sonra daha da anlamı oldu. Bu tür projelere daha öncesinden Bakanlığımız deprem izolatörlü olarak ortaya çıkartıyordu. Ciddi bir maliyet ortaya çıkarmasına rağmen Bakanlığımız özverili ile işin içerisine katmış ve bütün binalarında bu sistemi kullanıyordu.



Bizimkinde de 562 izolatör var. Bunlar sahada görülebiliyor. Bundan başka 4 bin 300 fore kazıkta bu alanın güçlendirilmesi için kullanılmış durumda.

"Nasıl bir sürecin beklediğini şimdiden kestirmek mümkün değil"

Trabzon Şehir Hastanesi’nin tamamlanmasının ardından kentteki mevcut hastanelerinin durumunun yapılacak gözlemin ardından kararlaştırılacağını dile getiren Usta şunları söyledi:

Şehir hastanesinin tamamlanmasının ardından mevcut hastanelerle ilgili süreç gözlemlenmiş olacak. Bizi nasıl bir sürecin beklediğini şimdiden kestirmek mümkün değil.



Ama bir bütünlük sağlayacağı anlamında bunu söyleyebiliriz. Bütünlük olduğu zaman tüm vatandaşımız bir kompleks içerisinde tüm sağlık sorunlarını giderebilecek duruma gelecek.

"O kulelerle birlikte buradaki hizmet daha hızlı hale dönüşmüş olacak"

2024 yılının ilk aylarında şehir hastanesindeki binaların kaba işlerinin ve dış cephelerinin biteceğini vurgulayan Usta şu şekilde konuştu: