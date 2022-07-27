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    Trabzon'a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi

    Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye getirilen seyahat yasağının kalkmasıyla ülke vatandaşları Trabzon'a akın etti. Turist sayısı son bir ayda 160 bini geçti.
    • 27.07.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:48
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    Trabzon'a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi

    Yaz aylarının gelmesiyle yurt genelindeki havalimanlarının dış hatlarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Trabzon'a turistler tarafından gösterilen ilgi devam ediyor.

    Şehrin havalimanında tarihin en yoğun günleri yaşanırken dış hatlarda günlük 25 uçağın iniş yaptığı belirtildi.

    Seyahat yasağının kalkmasıyla Trabzon'a akın ettiler

    Koronavirüs pandemisi süresince Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağı getirmişti. 1 Temmuz'da sona eren yasağın ardından ülke vatandaşları Trabzon'a akın etmeye başladı.

    Trabzon a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi #1

    Körfez ülkelerden gelen ziyaretçilerin sayısı 160 bini geçti

    Pandemi kaynaklı kapanmalarda zor günler geçiren bölge esnafı, son günlerde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Bölgeye Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı son bir ayda 160 bini geçti.

    Yoğunluğun eylül ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

    Trabzon a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi #2

    "Binlerce turistimizi ağırlıyoruz"

    İHA'nın aktarımına göre; Vali Ustaoğlu, "Bu uçaklar 10 farklı Körfez ülkesinden gelen turistleri kapsıyor. 25 Temmuz itibariyle bu şekilde kentimize gelen turist sayısı 160 bini geçti. İstanbul aktarmalı ise şehrimize günde 25 uçak iniyor ve gelenlerin ciddi bir kısmı turist ağırlıklı. Başta Uzungöl olmak üzere farklı destinasyonlarda binlerce turistimizi ağırlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun” dedi.

    Trabzon a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi #3

    Trabzon a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi #4

    Trabzon a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi #5

    Trabzon a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi #6

    Trabzon a Körfez ülkelerinden yoğun ilgi #7

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