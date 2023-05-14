Trabzon'da 101 yaşındaki Fatma Kıran oy kullandı Şalpazarı'nda oyunu kullanan Kıran, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

AA

Trabzon'da 101 yaşındaki vatandaş, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde oy kullandı.

Fatma Kıran, Şalpazarı ilçesine bağlı Sütpınar Mahallesi'ndeki köy odasına geldi.

101 yaşında sandığa gitti

Burada oyunu kullanan Kıran, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 87 yaşındaki Nezaket Aktepe, oy kullandı.

Çocuklarının yardımıyla geldi

Kemik erimesi dolayısıyla desteksiz yürüyemeyen Aktepe, çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Kabadüz Merkez İlkokulu'na geldi.

Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Aktepe, vatandaşlık görevini yapmayı çok istediği için çocuklarının yardımıyla okula geldiğini belirterek, "Kullandığım oyum vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun." dedi.