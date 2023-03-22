Trabzon'da 12,41 TL’lik komisyonu Tüketici Mahkemesi'ne şikayet etti Araç muayene istasyonunda banka kartıyla yaptığı ödemede kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınmasını Tüketici Mahkemesi’ne taşıyan adam, haklı bulunarak ücretin geri ödenmesine hükmedildi.

Trabzon'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ömer Altuntaş, geçen yıl aracının muayesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda banka kartıyla ödeme yaptı.

Bu sırada kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınmasına tepki gösterdi.

Yaşanan durumu Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı.

Komisyon ücreti iade edildi

Tüketici Mahkemesi, kendisini haklı bularak 12,41 TL’lik komisyon ücretinin iade edilmesi yönünde karar verirken amacının, bilgilendirme adına farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Öte yandan yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler.

"Mecburen 12,41 TL’lik komisyonumuzu ödedik"

Araç muayene ücreti için 450 TL’lik tutarı yanında nakit para olmadığı için banka kartıyla ödeme yaptığını ve kendisinden komisyon ücreti istendiğini ifade eden Altuntaş şöyle konuştu:

Geçen yılın nisan ayında muayene istasyonunda aracımızın muayenesi yaptırdık. Ödemeyi nakit istediler ancak yanımda nakit yoktu. Maaş kartıyla yani banka kartıyla ödeme yaptığımda bizden komisyon istediler.



Nedenini sorduğumuzda, kendilerinin böyle bir uygulaması olduğunu ve yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler.



Biz de mecburen 12,41 TL’lik komisyonumuzu ödedik. Sonrasında mahkemeye başvurdum, bu tabii ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı olduğumuz ortaya çıktı.



Neticede alınan 12,41 TL’lik komisyon ücretinin bize iadesi yapılıyor. Dolayısıyla bilgilendirme adına, farkındalık oluşturması adına böyle bir girişimde bulundum.

"Haliyle 12 TL değmez diyorlar"

Başka kişilerden de komisyon ücreti alındığını ancak kendisi gibi kimsenin konuyu mahkemeye taşımadığını kaydeden Altuntaş şöyle konuştu: