Trabzon'da günlerdir konuşulan maçta gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftar ve futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Sahaya inen taraftarlar biri eline aldığı korner direği ile Fenerbahçeli oyuncuya doğru koştu.
Yaşanan gergin anlar sonrası uzun süre sahada kalan taraftarlar 3 saat sonra stadı terk etti.
13 kişi gözaltına alındı
Olay sonrası polis ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçerken, tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.
5 kişi tutuklandı
Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili 5 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Korner direği silah sayıldı
2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne verilenler arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı.
Taşkın, 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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