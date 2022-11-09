Trabzon'da sahipli köpeklere ağızlık kararı geri çekildi

9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesi sonrası sahipli köpeklerin dışarıda ağızlık takılarak gezdirilmesi yönünde alınan karar, hayvanseverlerin tepkileri üzerine geri çekildi.

Trabzon'da sahipsiz köpek ve kedileri ısırması sonucu 9 ayda 2 bin 514 kuduz şüpheli temas vakası görülmesi nedeniyle 20 Ekim'de Valilik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca sahipli köpeklerin dışarıda ağızlık takılarak gezdirilmesi kararı alındı.

Vakaların yüzde 32'sine sahipli, yüzde 63'üne ise sahipsiz hayvanların neden olduğu belirtildi.

Ayrıca sahipli hayvanların yüzde 42'sinin aşılı, yüzde 58'inin aşısız olduğunun bildirildiği kararda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ağızlık denetimlerinin yapılacağı vurgulandı.

Zabıta kontrolü

Aşılı ve kuduz şüphesi bulunmayan köpeklere ağızlık takılması kararını doğru bulmayan veteriner hekimler ile hayvanseverler, valiliğin kararı eleştirdi.

Karar geri çekildi

Tepkiler üzerine yeniden toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, veteriner hekimlerin görüşlerini alarak sahipli köpeklere ağızlık takılması kararını geri çekti.

Kurul tarafından alınan yeni kararlar, Trabzon Valiliği’ce duyuruldu. Alınan son kararla 3 aydan büyük köpek ve kedi sahiplerine hayvanlarına yılda 1 kez kuduz aşısı yaptırma yükümlülüğü hatırlatılıp, zabıtalara da sokakta gezdirilen sahipli köpeklerin sağlık karneleriyle aşılarını kontrol etme yetkisi verildi. Buna göre, kuduz aşısı olmadığı tespit edilen evcil hayvanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilerek, hayvan sahiplerine 5996 sayılı kanuna göre para cezası uygulanacak.

"Köpekler sağlık karneleriyle gezdirilerek aşıları takip edilecek"

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı son kararda kendilerine danışıldığını söyleyen Trabzon Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın, "Sağlık Müdürlüğü ile oda başkanlığımız olarak yaptığımız görüşmede alınan kararın halkı gereksiz paniğe sevk edeceğini söyledik. Kendilerine kuduzla mücadele yönetmeliği kapsamında köpek sahiplerinin kuduz aşısı yaptırmak zorunda olduğunu hatırlatıp, sahipli köpeklerin sağlık karneleriyle birlikte sokakta gezdirmeleri ve aşılarının bu şekilde takip edilerek öğrenilebileceğini belirttik. Mevcut karar iptal edilerek yerine tavsiyelerimizin yer aldığı karar yayınlandı." dedi.

Para cezası kesilecek

Sayın, sokakta gezdirilen evcil hayvanlara ağızlık takılması kararının iptalini doğru bulduğunu belirterek, "Bu yapılacak uygulama kuduzla mücadele için önemli bir adım oldu. İlgili kararla aşısız hayvanların aşılanması ve kuduz aşısı yaptırmayan hayvan sahipleri de 5996 sayılı kanun gereği para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Hem halkın paniğe sevk edilmesi hem de ağızlık gibi bir olayın kuduzla alakası olmadığı için bu kararın kaldırılması hayvanseverler için sevindirici bir karar olmuştur. Bu tip kurullarda veteriner hekimler odasının bilgisine başvurulduğu taktirde, insandan hayvana bulaşan hastalıklar konusunda danışılması alınacak karar ve yapılacak uygulamalara katkı sağlayacaktır." diye konuştu.