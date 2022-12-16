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- Trabzon'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü
Trabzon'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü
Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış yerini sağanağa bırakırken, yollarda su birikintisi oluştu.
- 16.12.2022 - 10:33
- Güncelleme : 16.12.2022 - 11:06
Trabzon'da dün akşam itibarıyla şiddetli yağış etkili oldu.
Sabah saatlerinde sağanak olarak devam eden yağış, caddeleri göle çevirdi.
Fatih Mahallesi'nde de su birikintileri oluştu.
Göle dönen yollarda, sürücüler ilerlerken zor anlar yaşadı.
Su baskınlarına karşı önlem alındı
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ev ve iş yerlerinin saçaklarına girip, korunmaya çalıştı. Esnaf da su baskınlarına karşı önlem aldı.
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ve belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.