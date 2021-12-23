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Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı
Trabzon Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlar, yağışın etkisini kaybetmesiyle tekrar başladı.
- AA
- 23.12.2021 - 09:20
Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla, Trabzon Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edilmişti.
UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI
Bu nedenla aksayan uçuşlar, havanın normale dönmesiyle beraber, karşılıklı olarak yeniden yapılmaya başlandı.