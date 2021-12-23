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    Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı

    Trabzon Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle iptal edilen uçuşlar, yağışın etkisini kaybetmesiyle tekrar başladı.
    • AA
    • 23.12.2021 - 09:20
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    Trabzon'da uçak seferleri yeniden başladı

    Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla, Trabzon Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edilmişti.

    UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

    Bu nedenla aksayan uçuşlar, havanın normale dönmesiyle beraber, karşılıklı olarak yeniden yapılmaya başlandı.

    Trabzon da uçak seferleri yeniden başladı #1

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