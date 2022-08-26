Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi

Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi

Akyazı Stadyumu'daki karşılaşma esnasında Trabzonluların arasında maçı izleyen güzel kadın sosyal medyada gündem yaratırken, Ronaldo'nun eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor ile Kopenhag karşılaşması, dün Akyazı Stadyumu'nda oynandı.

Trabzonluların arasında maçı izleyen güzel kadın ise dikkatlerden kaçmadı.

Mavi tişörtü ve güzelliğiyle dikkat çeken kadının kim olduğu ise taraftarlar arasında merak konusu oldu.

Konu sosyal medyada gündem olurken, güzel kadının Desire Cordero isimli İspanyol bir model olduğu öğrenildi.

"İspanyol model"

Desire Cordero, İspanya'da Miss Universe seçildikten sonra dünya çapında ilk 10'a girmişti. 17 yaşında kariyerine başlayan modelin ilk moda çekimi ise İstanbul'da gerçekleşmişti.

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadı

İspanyol model hakkında ortaya atılan bir iddia ise 2016 yılında Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi olduğu...

İkilinin, geçtiğimiz yıllarda Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sonrasında aşk iddiaları dolaşmıştı.

29 yaşındaki İspanyol model, Ronaldo'dan ayrılıp, o dönemlerde Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid'teki Fernandao Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile beraber yaşamıştı.