Petrol
100.77
1.44%
Euro
18.1492
0.07%
Dolar
18.1801
0.09%
Altın
1.025
-0.21%
Borsa
3147
0.31%
Bitcoin
392.270
-1.37%
BTXN Coin
4.72
-4.06%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi

    Akyazı Stadyumu'daki karşılaşma esnasında Trabzonluların arasında maçı izleyen güzel kadın sosyal medyada gündem yaratırken, Ronaldo'nun eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi

    Trabzonspor ile Kopenhag karşılaşması, dün Akyazı Stadyumu'nda oynandı.

    Trabzonluların arasında maçı izleyen güzel kadın ise dikkatlerden kaçmadı.

    Mavi tişörtü ve güzelliğiyle dikkat çeken kadının kim olduğu ise taraftarlar arasında merak konusu oldu.

    Konu sosyal medyada gündem olurken, güzel kadının Desire Cordero isimli İspanyol bir model olduğu öğrenildi.

    "İspanyol model"

    Desire Cordero, İspanya'da Miss Universe seçildikten sonra dünya çapında ilk 10'a girmişti. 17 yaşında kariyerine başlayan modelin ilk moda çekimi ise İstanbul'da gerçekleşmişti.

    Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi #1

    Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadı

    İspanyol model hakkında ortaya atılan bir iddia ise 2016 yılında Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi olduğu...

    İkilinin, geçtiğimiz yıllarda Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sonrasında aşk iddiaları dolaşmıştı.

    29 yaşındaki İspanyol model, Ronaldo'dan ayrılıp, o dönemlerde Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid'teki Fernandao Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile beraber yaşamıştı.

    Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi #2

    Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi #3

    Trabzonspor tribünündeki gizemli kadının kim olduğu öğrenildi #4


    İlginizi Çekebilir

    İkinci el otoda temmuzda en çok satanlar
    Otomobil

    İkinci el otoda temmuzda en çok satanlar

    Arnavutköy'de sağanak nedeniyle sokak göle döndü
    Gündem

    Arnavutköy'de sağanak nedeniyle sokak göle döndü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir