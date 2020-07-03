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    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

    Trabzonspor ve Fenerbahçe, resmi Twitter hesaplarından 3 Temmuz ile ilgili paylaşımda bulundular.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 05:46
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    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı #1

    3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye yönelik açılan ve sonrasında kumpas davası olarak kabul edilen şike soruşturmasına atıfta bulunan, FenerbahçE ve Trabzonspor'dan paylaşım yapıldı.

    Trabzonspor yaptığı paylaşımda; “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular ”ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.

    Trabzonspor'un paylaşımı VİDEO

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı #2

    Fenerbahçe Spor Kulübü ise; Saldırdılar, iftira attılar, KUMPAS kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi #SarıLacivertDuvar'a çarptılar! ifadelerine ek olarak #3TemmuzKumpası hashtagini kullandı.

    Fenerbahçe'nin paylaşımı VİDEO

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı #3

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