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Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 05:46
3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye yönelik açılan ve sonrasında kumpas davası olarak kabul edilen şike soruşturmasına atıfta bulunan, FenerbahçE ve Trabzonspor'dan paylaşım yapıldı.
Trabzonspor yaptığı paylaşımda; “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular ”ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı.
Trabzonspor'un paylaşımı VİDEO
Fenerbahçe Spor Kulübü ise; Saldırdılar, iftira attılar, KUMPAS kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi #SarıLacivertDuvar'a çarptılar! ifadelerine ek olarak #3TemmuzKumpası hashtagini kullandı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı VİDEO