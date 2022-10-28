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    Trakya'da İstanbul'un içme suyunu karşılayan barajlar kuruyor

    İStanbul'un içme suyunu karşılayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31,02'ye Pabuçdere'nin 9,56'ya ve Istrancalar'ın 36,22'ye düştü.
    • 28.10.2022 - 13:19
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    Trakya'da İstanbul'un içme suyunu karşılayan barajlar kuruyor

    Sonbahar'da beklenen yağışın oluşmamasından dolayı İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda önemli oranda azalma yaşanıyor.

    Trakya'da bulunan, Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajları kuraklıkla yüz yüze kaldı.

    Eylül ayında yüzde 50 civarında olan barajlardan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 31,02'ye, Istrancalar'ın ise 36,22'ye düştü; Pabuçdere'deki su oranı ise yüzde 9,56.

    Su oranarında büyük düşüş

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 31,02, Pabuçdere'nin yüzde 9,56, Istrancalar ise 36,22 oldu.

    Trakya da İstanbul un içme suyunu karşılayan barajlar kuruyor #1

    "Bu dönemde yağışların olması beklenir"

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Buna çevresel koşullar ve özellikle ısınma sonucu olarak meydana gelen iklim değişikliğinin sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii sonbahar ayları içerisindeyiz, bu dönemde yağışların olması beklenir. Ama mevsim normallerinin altında bir yağış seyrediyor.

    Zaten yağışların da barajlara geçme ve barajları doldurma oranları da belirli bir yüzdelerin üzerine çıkmıyor. O nedenle gerçekten bölgemizde iklim değişikliğinin etkilerini, barajlardaki suların azalmasını, içme ve kullanma, su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıyor. Yeniden bizleri bu konuya dikkat çekmemize sebebiyet veriyor."dedi.

    Trakya da İstanbul un içme suyunu karşılayan barajlar kuruyor #2

    "Kimi dönemlerde de böyle kuraklıklar meydana gelebiliyor"

    İklim değişikliğinin önemli bir faktör olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tecer, "İklim değişikliği hem mevsim anormallikleriyle ekstrem iklim olaylarıyla hem de kuraklıklarla kendini gösteren bir fenomen bir olay, olgu. Kimi yerlerde kimi dönemlerde yağışlar şiddetini artırabiliyor. Kimi dönemlerde de böyle kuraklıklar meydana gelebiliyor. Bu bölgede de son zamanlarda kuraklık olarak kendisini gösterdiğini düşünüyoruz iklim değişikliğinin." diye konuştu.

    "Bu sene bayağı kurudu barajlar"

    Aksicim köylülerinden Bilal Bayraktar ise, "Geçen sene doluluk oranı çoktu. Bu sene bayağı kurudu barajlar. Yağışlar inşallah başlar ve barajlarımız tekrar dolar." dedi.

    DHA'nın haberine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 41,74 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle:

     

    Ömerli: 44,75
    Darlık: 43,74
    Elmalı: 45,68
    Terkos: 44,45
    Alibey: 25,8
    Büyükçekmece 48,24    
    Sazlıdere:44,87    
    Istrancalar: 36,22
    Kazandere:31,02
    Pabuçdere:9,56

    Trakya da İstanbul un içme suyunu karşılayan barajlar kuruyor #3

    Trakya da İstanbul un içme suyunu karşılayan barajlar kuruyor #4

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    Trakya da İstanbul un içme suyunu karşılayan barajlar kuruyor #11


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