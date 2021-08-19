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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan merak uyandıran paylaşım

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan merak uyandıran paylaşım

'Çok yakında' ifadeleriyle bir video yayınlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısında merak uyandırdı.