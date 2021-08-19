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- TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan merak uyandıran paylaşım
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan merak uyandıran paylaşım
'Çok yakında' ifadeleriyle bir video yayınlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısında merak uyandırdı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 16:47
- Güncelleme : 19.08.2021 - 16:59
Sosyal medyada TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından, ilgi uyandıran bir paylaşım yapıldı.
Sobacı tarafından Twitter üzerinden paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarında büyük merak oluşturdu.
“Çok yakında!” ifadesi ile paylaşılan video, kısa sürede oldukça ilgi çekti ve etkileşim aldı.
YENİ KANAL MÜJDESİ OLARAK YORUMLANDI
Sosyal medya kullanıcılarının çoğunun “yeni bir kanal müjdesi mi?” şeklinde yorumladığı video için çoğunlukla TRT Bilim, TRT 4 ve TRT Fizik tahminleri yapılırken, videonun detaylarının çok yakında kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi edinildi.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan merak uyandıran paylaşım VİDEO