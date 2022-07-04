Petrol
111.16
-0.42%
Euro
17.5772
0.56%
Dolar
16.8181
0.38%
Altın
976.11
0.01%
Borsa
2464
0.84%
Bitcoin
328.762
1.91%
BTXN Coin
6.89
-1.14%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    TSK, Bartın'da köprü kurdu

    Selde yıkılan köprünün yerine kurulan yapı üzerinden ulaşım yeniden sağlanıyor.
    • 04.07.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TSK, Bartın'da köprü kurdu

    Bartın'da sağanak, sel felaketini beraberinde getirdi.

    Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisindeki köprü, 27 Haziran'daki selde tamamen yıkıldı.

    Köprü için seferberlik

    Ulaşımın kesildiği bölge için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti.

    Köprü, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından tamamlandı.

    Trafik yeniden sağlanıyor

    Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla kurulan hafif alaşımlı sabit köprü (HASK), kurulumun tamamlanmasıyla dün trafiğe açıldı.

    Havadan görüntülendi

    Uzunluğu 40 metre, genişliği 4,3 metre olan köprü, ulaşıma açılmasının ardından havadan görüntülendi.

    AA'nın haberine göre, beton köprü yapım çalışmalarına da hızla başlanacak.

    TSK, Bartın da köprü kurdu #1

    TSK, Bartın da köprü kurdu #2

    TSK, Bartın da köprü kurdu #3

    TSK, Bartın da köprü kurdu #4

    TSK, Bartın da köprü kurdu #5

    TSK, Bartın da köprü kurdu #6


    İlginizi Çekebilir

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar
    Kitap

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

    19 Yaş Altı Golbol Kadın Takımı Avrupa Şampiyonu
    Milli Takımlar

    19 Yaş Altı Golbol Kadın Takımı Avrupa Şampiyonu

    Görüş Bildir