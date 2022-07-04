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TSK, Bartın'da köprü kurdu
Selde yıkılan köprünün yerine kurulan yapı üzerinden ulaşım yeniden sağlanıyor.
- 04.07.2022 - 12:02
- Güncelleme : 04.07.2022 - 12:37
Bartın'da sağanak, sel felaketini beraberinde getirdi.
Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisindeki köprü, 27 Haziran'daki selde tamamen yıkıldı.
Köprü için seferberlik
Ulaşımın kesildiği bölge için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti.
Köprü, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından tamamlandı.
Trafik yeniden sağlanıyor
Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla kurulan hafif alaşımlı sabit köprü (HASK), kurulumun tamamlanmasıyla dün trafiğe açıldı.
Havadan görüntülendi
Uzunluğu 40 metre, genişliği 4,3 metre olan köprü, ulaşıma açılmasının ardından havadan görüntülendi.
AA'nın haberine göre, beton köprü yapım çalışmalarına da hızla başlanacak.