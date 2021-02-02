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    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Kandil'de 10 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 02.02.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 14:42
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    TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Kandil'de 10 terörist öldürüldü

    Terörle mücadele sınırlarımızın ötesinde devam ediyor…

    Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak kuzeyindeki Kandil’e hava harekatı düzenledi.

    10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Kandil’i vuran TSK ve MİT unsurları, 10 teröristi havaya uçurdu.

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.” denildi.

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