Uluslararası standartlardaki 24 testten geçen Boran, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi sektöründeki atılımı meyvelerini vermeye devam ediyor...

Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi Boran, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

24 testten başarıyla geçti

Boran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talepleri doğrultusunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve ASELSAN tarafından geliştirildi.

Uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçen Boran, TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek sağlayacak.

Bu kapsamda TSK, terör hedeflerini 'Boran' ile vurabilecek.

MSB paylaştı

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs 'Boran'ın ilk sevkiyatı gerçekleştiriliyor. TSK'nın talepleri doğrultusunda MKE mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen 'Boran', uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti. Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda, TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen 'Boran', 1780 kilo ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak istenilen araziye kısa sürede ulaştırılabiliyor ve 1 dakikada atışa hazır hale gelebiliyor.

Atış Kontrol Sistemi ve gece-gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan 'Boran', eksi 32 ile artı 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip 'Boran' dakikada 6 atış yapabiliyor. Dünyada az sayıdaki ülkede bulunan 'Boran' artık TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden olacak."

TSK'da 'Boran' dönemi başladı VİDEO

