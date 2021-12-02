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    TSK'dan gösteri: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti

    Türk Silahlı Kuvvetlerince Kırklareli'nde gerçekleştirilen gövde gösterisinde zırhlı araçlar göletten geçirildi.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:24
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    TSK'dan gösteri: Askeri araçlar göletten yüzerek geçti

    5'inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti’nde (Kırklareli) “İstihkâm Yetenekleri Gösterisi” gerçekleşti.

    Senaryo gereği ilk olarak, gölettin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik, fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti.

    NEFES KESEN GÖSTERİ

    Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından zırhlı askeri araçlar, göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi.

    Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

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