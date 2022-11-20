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- TSK'nın Suriye'deki operasyonu HDP'yi rahatsız etti
TSK'nın Suriye'deki operasyonu HDP'yi rahatsız etti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığı operasyon sonrası HDP'den "operasyonu durdurun" çağrısı yapıldı.
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 01:13
Türkiye'nin terörle mücadelesi, sınır ötesinde de kararlılıkla devam ederken, rahatsızlık duyanlardan da tepkiler gecikmedi.
HDP'den "operasyonu durdurun" tepkisi
HDP’nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan YPG terör örgütüne yönelik başlattığı operasyon sonrası harekatın durdurulması çağrısında bulundu