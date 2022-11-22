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    TSK'nın vurduğu teröristlere konvoy yaptılar

    TSK'nın vurduğu teröristlere konvoy yaptılar

    Taksim'de 6 kişinin şehit olduğu hain saldırıyı yapan terör örgütü PKK'ya, sınır dışı operasyon ile gereken cevap verildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 10:41
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    Pençe Kılıç Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu.

    89 hedefin imha edilmesiyle birlikte 184 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Toplu gömdüler

    Büyük darbe vurulan örgüt, öldürülen teröristler için bölgede toplu cenaze töreni düzenledi.

    Ambulanslar ile konvoy halinde taşınan teröristler, sloganlar atılarak gömüldü.

    TSK'nın vurduğu teröristlere konvoy yaptılar ViDEO

    TSK nın vurduğu teröristlere konvoy yaptılar #1

    konvoy

    konvoy


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