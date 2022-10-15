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    TTK'dan Amasra'daki maden ocağıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

    Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra'daki maden faciasına ilişkin 'Sayıştay raporu' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
    • 15.10.2022 - 08:30
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    TTK'dan Amasra'daki maden ocağıyla ilgili iddialar hakkında açıklama

    Dün saat 18:15'te Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada, madende çalışan 110 işçiden 28'i hayatını kaybetti.

    Patlamanın ardından bazı medya kurumlarında 2019 yılında yayınlanan Sayıştay raporu'nun yer aldığı haberlere yönelik Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan açıklama yapıldı.

    "Söz konusu ifade tamamen yanlıştır"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu bu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildi. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

    TTK dan Amasra daki maden ocağıyla ilgili iddialar hakkında açıklama #1

    "Haberler dezenformasyon içermektedir"

    Yapılan açıklamanın devamında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermekte olduğu bildirilerek, "Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan sayın İbrahim Özkarcı atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    TTK dan Amasra daki maden ocağıyla ilgili iddialar hakkında açıklama #2

     


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