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TÜBİTAK 98 personel alacak
Çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel alımı yapacak olan TÜBİTAK için başvurular 17 Mayıs'a kadar sürecek.
- AA
- 26.04.2021 - 09:14
- Güncelleme : 26.04.2021 - 09:33
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.
17 MAYIS'A KADAR GERÇEKLEŞECEK
Başvuruların, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.