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TÜBİTAK 98 personel alacak

TÜBİTAK 98 personel alacak

Çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel alımı yapacak olan TÜBİTAK için başvurular 17 Mayıs'a kadar sürecek.