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    TÜBİTAK 98 personel alacak

    Çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel alımı yapacak olan TÜBİTAK için başvurular 17 Mayıs'a kadar sürecek.
    • AA
    • 26.04.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 09:33
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    TÜBİTAK 98 personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel istihdam edecek.

    Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.

    17 MAYIS'A KADAR GERÇEKLEŞECEK

    Başvuruların, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

    TÜBİTAK 98 personel alacak #1

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