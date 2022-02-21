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TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de

TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu.