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    TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 01:22
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    TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK), Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi.

    PROF. DR. HASAN MANDAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

    Buna göre Prof. Dr. Hasan Mandal, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanırken; Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

    TÜBİTAK Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete de #1


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