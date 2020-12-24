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- Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 09:10
- Güncelleme : 24.12.2020 - 09:16
Oktay Kaynarca ile Mehmet Akif Alakurt'un başrollerinde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tuğçe Özbudak, dizi sonrası yaşadığı fiziksel değişimle uzun süre konuşulmuştu.
İşte Benim Stilimm yarışmasında finalist olarak yarşan Özbudak, Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına katılmasıyla yeniden merak edilen isimler arasına girdi.
İşte Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler…
TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?
Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982, Ankara doğumlu, Türk oyuncu ve sunucu. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır.
İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.
21 Eylül 2019'da nişan yapan 1982 doğumlu Özbudak, kendisinden 12 yaş küçük 1994 doğumlu Melikhan Kasım Kılıçarslan'la 2020 yılında evlendi.
TUĞÇE ÖZBUDAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
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Aloya Zeynep - 2006
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Kod Adı- Başak Yörükoğlu 2006
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El Gibi Elif - 2006
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Kod Adı: Kaos - Başak Yörükoğlu 2006
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Kuzey Rüzgarı - Canan 2007-2008
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Son Ders: Aşk ve Üniversite - Kübra 2007
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Yalan Dünya - İpek 2006
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Adanalı - Pınar 2008-2010
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Gece Gündüz Aynur - 2009
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Memur Muzaffer - Gizem 2007
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Yusuf Yusuf - Zeynep 2015