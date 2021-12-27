TÜİK'ten Kemal Kılıçdaroğlu için randevu açıklaması

Randevu almadan TÜİK binasına giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na TÜİK Başkanı Dinçer, "Kurumu siyasetten uzak tutmak için randevu vermedik" açıklamasını yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayı enflasyonu aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 arttı.

Açıklanan rakamlar beklentilerin üzerinde kalınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ile TÜİK binasına gitti.

Ancak TÜİK binasına girmek isteyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Randevunuz olmadığı için giriş yapamazsınız." yanıtıyla karşılaştı.

İçeri giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'ysa duruma isyan ederek TÜİK'e sert eleştirilerde bulundu.

Günler sonra TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, kurumun açıkladığı ve tartışmalara neden olan enflasyon, işsizlik, büyüme gibi istatistikler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu verilmemesi konularına ilişkin konuştu.

"SİYASETTEN UZAK KALMAYA ÇALIŞTIK"

Habertürk'ten Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulunan Dinçer, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi neden kabul etmediniz?" sorusunu şöyle yanıtladı;

"Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur."

"AMACIM KURUMU KORUMAK"

Dinçer, "İnsanların kuruma güveni sarsıldı" ifadelerine ise "Biz aslında aralık ayı içinde kurumu basına ve konu uzmanlarına açmayı planlıyorduk. Hatta alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik.

"KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMALARIMIZIN ERTELENMESİNE SEBEP OLDU"

Fakat Sayın Kılıçdaroğlu’nun aniden talebi tüm bu çalışmaları ertelememize neden oldu. Ben gerçekten hayatım boyunca hiç siyasetle uğraşmadım. Tüm hayatım akademi. Kurumu da siyasi tartışmaların parçası olmaması için korumaya çalıştım. Belki sonuçları farklı oldu. Ancak niyetim kurumu dışa kapatmak asla değildir." şeklinde yanıt verdi.