Tüm araç ilanlarında EİDS uygulaması zorunlu hale getirildi

Haber Merkezi

İkinci el araç piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ve sahte ilanlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda, tüm araç sahipleri ve oto galerilerini ilgilendiren bir adım atıldı.

EİDS UYGULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2023 tarihli yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiş, bu çerçevede Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sistemi kurulmuştu.

1 Kasım 2023 itibarıyla devreye alınan sistem ile ilan platformları yalnızca kimlik doğrulaması yapılmış üyelerin ilan yayınlamasına izin vermeye başlamıştı.

EİDS UYGULAMASI TÜM TAŞIT İLANLARINI KAPSAYACAK

Uygulamanın ikinci aşaması ise 7 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girerek yalnızca 2023, 2024 ve 2025 model araç ilanlarını kapsadı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 16 Haziran itibarıyla EİDS doğrulama sistemi tüm taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde zorunlu hale getirildi.

YETKİSİZ KİŞİLER GİRİŞ YAPAMAYACAK

Buna göre ilanlar artık yalnızca taşıt sahibince yetkilendirilmiş yetki belgeli oto galeriler ya da taşıt sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece akrabaları tarafından verilebilecek.

Yetkisiz kişilerin ilan girişi tamamen engellenmiş olacak.

Bakanlık, sistemle birlikte hem tüketicinin korunmasını hem de kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesini hedefliyor.

Açıklamada, “Adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi için kararlılıkla çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.