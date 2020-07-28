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- Tuma Çelik'in cinsel saldırısı ile ilgili yeni gelişme
Tuma Çelik'in cinsel saldırısı ile ilgili yeni gelişme
HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonuna davet edilecek. Mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonunda dinlenilecek.
- AA
- 28.07.2020 - 13:58
- Güncelleme : 28.07.2020 - 13:58
HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonuna davet edilecek.
Mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonunda dinlenilecek.
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