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    Tuma Çelik'in cinsel saldırısı ile ilgili yeni gelişme

    HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonuna davet edilecek. Mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonunda dinlenilecek.
    • AA
    • 28.07.2020 - 13:58
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 13:58
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    Tuma Çelik'in cinsel saldırısı ile ilgili yeni gelişme

    HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonuna davet edilecek.

    Mağdur D.K., meclis hazırlık komisyonunda dinlenilecek.

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