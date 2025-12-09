Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem yerin 7.0 km derinliğinde kaydedildi ve saatte 15.34'te gerçekleşti.
- Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk rapor edilmedi.
Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.
Kütahya ve Balıkesir'de sıkça yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha eklendi.
TUNCELİ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Pülümür olan sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde kaydedildi.
Saat 15.34'te meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.