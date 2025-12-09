Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

Kütahya ve Balıkesir'de sıkça yaşanan sarsıntılara bir yenisi daha eklendi.

TUNCELİ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Pülümür olan sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde kaydedildi.

Saat 15.34'te meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.