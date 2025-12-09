Abone ol: Google News

Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın son verilerine göre merkez üssü Pülümür olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.0 km derinliğinde kayda geçen sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 15:52
Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti.

