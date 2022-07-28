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    Tunceli’de AK Partili başkanı törenle karşılayan komutan görevden alındı

    Gedikler Jandarma Karakolu'nda AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın tören kıtası ile karşılanmasına dair görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Karakol komutanı, merkeze çekildi.
    • 28.07.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 13:14
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    Tunceli’de AK Partili başkanı törenle karşılayan komutan görevden alındı

    AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

    Ziyaret sırasında karakoldaki askerler, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladı.

    "Bir an durdum"

    Tören kıtasını selamlayan Özaydın’ın fotoğrafları da, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

    Ancak fotoğraf, kısa bir süre sonra silindi.

    Konu ile ilgili açıklama yapan Sercan Özaydın, karakol komutanını beklemek için bir an durduğunu, o karenin bu esnada alınan bir görüntü olduğunu söyledi.

    Tunceli’de AK Partili başkanı törenle karşılayan komutan görevden alındı #1

    Valilik inceleme başlattı

    Fotoğraflar tepki çekince, Tunceli Valiliği'nden açıklama geldi.

    Valilikten yapılan açıklamada, “27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır.” denildi.

    Tunceli’de AK Partili başkanı törenle karşılayan komutan görevden alındı #2

    Karakol komutanı görevden alındı

    Valiliğin incelemesi bitti ve karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

    DHA’ya konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “Vali ve askeri yetkililerle görüşüp, gerekli bilgileri aldım. Karakol komutanı görevden alındı. Dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakolu’nda AK Parti Tunceli il başkanı için düzenlenen askeri tören görüntüleri medyaya düştü. Bir siyasetçi olarak bu görüntüleri tasvip etmiyorum. Şanlı Türk ordusunun bu görüntülerle gündeme gelmesi kabul edilebilir bir durum değil.

    Tunceli’de AK Partili başkanı törenle karşılayan komutan görevden alındı #3

    “Takipçisi olacağız”

    Dün geceden beri hem Tunceli Valisi hem jandarma komutanlarıyla görüşmeler yapıyorum. Bugün sabah saatlerinde vali ve jandarma komutanıyla yaptığım görüşmede karşılama törenini hazırlayan karakol komutanının görevden alınarak merkeze çekildiği, hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini öğrendim. Başlatılan soruşturma kapsamında bir jandarma heyetinin de karakola giderek gerekli soruşturmayı yürütecekleri bilgisi bana verildi. Biz de bu durumun takipçisi olacağız.” dedi.

    Tunceli’de AK Partili başkanı törenle karşılayan komutan görevden alındı #4


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