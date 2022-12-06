Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu kapsamında, Tunceli'de tespit edilen 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampı yerle bir edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, Tunceli Merkez-Bali Deresi ile Ovacık Aslıca kırsalında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 kapsamında, Ovacık kırsalında düzenlenen istihbarata dayalı nokta operasyonda 14 sığınak tespit edildi.

Sığınaklar ve EYP eğitim kampı yerle bir edildi

Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde ise terör örgütü PKK'nın büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği EYP eğitim kampı imha edildi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 sığınakta arama yapıldığını açıkladı.

Sığınaklarda ele geçirilen malzemeler

Yapılan aramalarda da 807 hazırlanmış EYP düzeneği, 150 EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 telsiz, 45 tüp, 3 akü, 65 pil, ampermetre ve 75 yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de PKK’nın 14 sığınağı imha edildi VİDEO