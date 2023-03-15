Tunceli'de taşkın! Munzur Çayı'nın etrafı su altında... Kentte etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Munzur Çayı kıyısındaki bazı tarım arazileri ve turistik işletmelerin bahçeleri su altında kalırken ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor.

Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumu kuraklığa neden oldu.

Tarımdan birçok alana kadar etkisini gösteren kuraklık için beklenen yağışlar etkisini gösterdi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar vatandaşın çilesi oldu.

Beklenen yağışların felakete dönmesiyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere 5 ilde hasarlar oluştu.

Sağanak yağış ulaşımı zorlaştırdı

Bir diğer yandan Tunceli'de başlayan yağışlarla da zor anlar yaşanıyor.

Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırdı.

Munzur Çayı'nda taşkınlar oluştu

Eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle debisi yükselen Munzur Çayı da geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.

Tarım arazileri su altında kaldı

Taşkın nedeniyle kent merkezindeki bazı turistik işletmelerin bahçeleri ve Ovacık ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Şiddetli sağanak sebebiyle Tunceli-Ovacık kara yolunda da su göletleri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Çemişgezek'te bulunan Tağar Çayı ve Kişnikar Şelalesi de yağmur sularıyla coşkun akmaya başladı.