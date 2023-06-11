Turizm canlandı! Antalya’ya 4 milyonu aşkın turist geldi 2023 yılına başarılı bir giriş yapan Antalya’da turizm verileri yüzleri güldürüyor. 1 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 37 artış kaydetti.

DHA

Türkiye, yaz sezonuna giriş yaptı.

Bir yanda Kurban Bayramı bir yanda da yaz tatili hareketliliği yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin rotası ise değişmiyor. Milyonlarca vatandaş bir kez daha Antalya'nın yolunu tuttu.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kentte 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre turizmin gözde tatil merkezlerinden birisi olan Antalya’ya 2023 yılının 1 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 062 bin 891 olarak gerçekleşti.

Yüzde 37 artış yaşanıyor

Kentteki turizm verileri 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı.

2021 yılının aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 905 bin 618, 2022 yılında 2 milyon 968 bin 536 turist olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 artış kaydetti.

2019'u geride bıraktı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’da, turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında 1 Ocak-10 Haziran hava yoluyla 4 milyon 026 bin 529 turist gelirken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 4 milyon 062 bin 891 olarak gerçekleşti.

Bu sayı ile Antalya, turizm de rekorlar yılı diye tabir edilen 2019’u geride bıraktı.